В Центре Гейдара Алиева представлено самое древнее ювелирное украшение Южного Кавказа эпохи энеолита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в пятницу состоялась презентация самого древнего ювелирного украшения Южного Кавказа эпохи энеолита – золотого колье, которое вошло в экспозицию "Azərbaycan inciləri: tarixin axarında" (Жемчужины Азербайджана: сквозь волны истории), сообщает Trend.

Ювелирное украшение было найдено в 2008 году во время археологических раскопок на месте древнего поселенияОвчулар-тепе, вблизи деревни Дизе Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. До этого самым древним золотым украшением считалась находка в Грузии, относящаяся к бронзовой эпохе. По мнению специалистов, это золотое колье является уникальным артефактом, свидетельствующим о том, что еще пять тысяч лет до нашей эры в регионе Нахчывана было развито ювелирное, рудное и металлургическое дело.

Открывая презентацию,директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров поприветствовал гостей и отметил большую значимость мероприятия.

"Центр Гейдара Алиева стал одним из самых любимых и посещаемых жителями нашей страны и гостями столицы Азербайджана центров культуры. Каждый месяц в Центре Гейдара Алиева проводятся значимые мероприятия, конференции, круглые столы, открываются выставки всемирно известных мастеров, которые вызывают большой интерес общественности. Центр Гейдара Алиева является всемирно известным центром, и мы стараемся систематически проводить международные мероприятия. В Центре Гейдара Алиева представлено множество выставок, пропагандирующих национальное и мировое наследие, и с гордостью хотелось бы подчеркнуть, что новый экспонат – древнее ювелирное украшение, которое вошло в экспозицию "Жемчужины Азербайджана: сквозь волны истории", является историческим событием в жизни нашей страны и региона", - сказал Анар Алакбаров и выразил благодарность президенту Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академику Акифу Ализаде за предоставление древнего экспоната Центру Гейдара Алиева.

Директор Института археологии и этнографии НАНА, профессор Маиса Рагимова отметила, что археологические исследования имеют большое значение для изучения истории страны, помогают находить и сохранять национальное достояние, передавать его будущим поколениям.

"Успехи в научно-исследовательской и археологической области связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, который в 70-х годах прошлого века, когда возглавил республику, уделял большое внимание истории Азербайджана. В настоящее время археология является одной из развитых областей исторической науки в Азербайджане. Эти успехи, безусловно, достигнуты благодаря вниманию и заботе о науке Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В основу деятельности института легли соответствующие распоряжения Президента Ильхама Алиева. Опираясь на всестороннюю государственную поддержку в изучении памятников материальной и духовной культуры азербайджанского народа, Институт археологии и этнографии проводит плодотворную научную работу. Только с 2008 года было проведено около сорока археологических, этнографических и исследовательских экспедиций. В сохранении и пропаганде нашего национального наследия большая роль принадлежит Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Представленный сегодня в Центре Гейдара Алиева уникальный древний экспонат открывает новую страницу в археологической науке, поможет еще более углубленному изучению истории страны и Востока. На территории Азербайджана ранее были найдены ювелирные изделия, но они относились к бронзовой эпохе, а нынешняя находка относится к эпохе энеолита. Это историческое событие для всего Южного Кавказа!", - отметила Маиса Рагимова.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил большую роль государства в сохранении национального наследия.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание науке и археологии. В изучении истории страны археологическая сфера является одной из самых основополагающих. Древнее ювелирное изделие, найденное на территории Азербайджана, имеет большое значение для дальнейших научных изысканий исследователей, историков, археологов и ученых . Особо хотелось бы отметить, что археологическая наука получила настолько плодотворное развитие, что вызывает большой интерес международных специалистов. Результатом этого является то, что именитые археологи Японии, Франции, Нидерландов, Германии и других стран выражают желание работать с азербайджанскими специалистами. Найденные различные экспонаты на территории нашей страны являются ярким свидетельством древней земли Азербайджана, торжеством нашей науки. Хотелось бы особо отметить особую роль Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в сохранении, развитии и пропаганде нашей культуры и национального наследия, ее большой вклад в развитие науки и достижение успехов на международной арене", - отметил Акиф Ализаде.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции, которые с особым интересом осмотрели экспонат, а затем и экспозицию "Жемчужины Азербайджана: сквозь волны истории".

(Автор: Вугар Иманов)

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