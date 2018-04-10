В Азербайджане запрещено строительство ряда объектов вблизи основных экспортных трубопроводов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана запретил строительство больниц, школ, жилых зданий превышающих три этажа, промышленных и сельскохозяйственных зданий и любых общественно-массовых объектов (с учетом критериев общественного риска) вблизи основных экспортных трубопроводов.

Это предусматривается в «Правилах определения областей консультаций и защиты главного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева, Южнокавказского трубопровода и расширенной ветки Южнокавказского трубопровода», утвержденных Кабмином.

Согласно правилам, строительство таких объектов запрещено на расстоянии 385 метров во все стороны от центральной оси Южнокавказкого трубопровода, 420 метров во все стороны от центральной оси расширенной ветки Южнокавказского трубопровода, и 120 метров во все стороны во все стороны от центральной оси главного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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