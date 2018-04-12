Очень понравилась атмосфера на Чемпионате Европы в Баку – британский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Все прошло хорошо, очень понравилась атмосфера, все замечательно, и команды хорошо выступили, сказала в четверг Trend гимнаст из Великобритании Петер Буравицкий на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, который проходит в Баку.

«Организация очень хорошая, созданы все условия для спортсменов и для тренеров, все очень удобно и комфортно. Я первый раз в Баку, немного посмотрел город – он очень красивый, чистый, люди приятные и гостеприимные. Если будет свободное время, обязательно прогуляюсь по городу», - отметил он.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.