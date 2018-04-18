В Баку ликвидируется автобусная остановка перед ст. метро «Короглу» (ФОТО)

18 апреля 2018 21:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вдоль дороги перед пирамидальным выходом станции метро «Короглу» (пирамида) в направлении аэропорта устанавливаются придорожные ограждения, после чего 21 апреля будет ликвидирована находящаяся здесь автобусная остановка, сообщили в среду в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Тем самым на этой территории будет организовано беспрерывное движение транспорта, предотвращен плотный транспортный поток.

После ликвидации автобусной остановки автобусы, курсирующие от Центра по обмену транспортом «Короглу» в близлежащие села и поселки, будут, не останавливаясь, проезжать перед пирамидальным выходом метро «Короглу».

Все пассажиры, которые пользовались этой остановкой, смогут пользоваться своими маршрутами в Центре по обмену транспортом «Короглу». Перевозчики по соответствующим маршрутам уже предупреждены об этом. Просьба к пассажирам на выходе метро идти к Центру по обмену транспортом «Короглу».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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