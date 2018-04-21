Высота снежного покрова на горных территориях Азербайджана достигла 12 см

21 апреля 2018 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 20 и до утра 21 апреля на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, выпавший в горах снег местами был интенсивным, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-10 мм, на Малом Кавказе - 12-36 мм, в районах Центрального Арана - 1-10 мм, Большом Кавказе - 1-8, Гянджа-Газахской зоне 1-11 мм, Нахчыванской АР - 1-4 мм, Лянкяран-Астаринской зоне - 1 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 12 см, Хыналыге - 10 см, в пункте Дастафурчай Гараголлар, Гянджачай-Алаханчаллы (Дашкесан) и на Шахдаге - 5 см.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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