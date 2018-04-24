В Баку награждены призеры AGF Junior Trophy в упражнениях с обручем и мячом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров международного юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с обручем и мячом.

Награды вручили главный советник министерства молодежи и спорта Азербайджана Рафиг Рзаев, член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, исполнительный директор компании OcaqScoring Эмин Мухтаров, судья Евгения Жидкова и менеджеры Федерации Севда Багирова и Фархад Ахмедбейли.

Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня определятся победители по отдельным гимнастическим снарядам.

Азербайджан на соревнованиях представляют Арзу Джалилова - в финалах по упражнениям с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финале с мячом и Дарья Фаршбафшахрияри - в финале с обручем.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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