Церемония открытия Кубка мира в Баку прошла очень интересно – зрительница

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике прошла очень интересно, сказала в воскресенье Trend зрительница соревнований Афина Алиева.

"В пятницу присутствовала на церемонии открытии Кубка мира, которая прошла торжественно и оригинально. Часто посещаю спортивные соревнования и могу сказать, что организация Кубка мира в Баку проходит на высоком уровне", - отметила она.

Зрительница подчеркнула, что в Азербайджане очень любят спорт и интерес к гимнастике огромен.

Афина Алиева пожелала азербайджанским гимнасткам больших успехов, добавив, что все зрители в зале болеют и поддерживают их.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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