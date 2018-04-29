Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на турнире в Италии

29 апреля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В итальянском городе Брешиа завершился Кубок мира по прыжкам на батуте, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Самые лучшие результаты на турнире представители Азербайджана показали в синхронной программе. Пара Светлана Макштарева и Вероника Земляная получила путевку в финал, набрав 46,090 балла. В финале пара из Азербайджана заняла седьмое место.

Наряду с Кубком мира в этом городе состоялся международный турнир среди юниоров. В соревнованиях, в которых участвовали спортсмены из 15 стран, азербайджанская гимнастка смогла войти в число медалистов. Представительница сборной Азербайджана Сельджан Максудова завоевала серебряную медаль, успешно выполнив индивидуальную программу.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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