Ариф Рагимов: Азербайджан добивается снижения платы за право проведения Формулы 1

БАКУ /Trend/ - Организаторы Гран-при Азербайджана Формулы 1 хотят добиться снижения платы за право ее проведения. Об этом, как передает портал F1News.ru, сказал сайту RaceFans исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Сайт отмечает, что к июню промоутеры Гран-при Азербайджана должны определиться, собираются ли они продлевать контракт с FOM на проведение гонки, поскольку действующие пятилетние договорённости истекают в 2020 году.

Контрактом предусмотрен опцион, который позволяет продлить его до 2025 года, однако Рагимов заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право её проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.

“Разумеется, деньги – только один из аспектов, которые мы обсуждаем, когда ведём переговоры о возможном продлении контракта, – сказал Рагимов. – Таких аспектов несколько. С одной стороны, мы хотим, чтобы гонка проводилась и в будущем, с другой, понимаем, что платим больше, чем, наверное, должны платить. Поэтому мы пытаемся найти разумное решение”.

По мнению Рагимова, в целом Формула 1 многое сделала для Азербайджана: “Я думаю, что этот проект был интересным не только для нас, но, насколько мне известно, и для F1. Болельщики полюбили гонку, им нравится смотреть её и с трибун трассы, и по ТВ. С каждым годом к нам приезжает всё больше публики из других стран, а это говорит о многом. Людям нравится, что Баку входит в календарь Формулы 1, и мы рады, что проводим этот Гран-при”.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.