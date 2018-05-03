Минздрав Азербайджана обратился к предпринимателям в фармацевтической сфере

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана призвал предпринимателей, ведущих деятельность в фармацевтической сфере, к соблюдению новых требований в этой области, которые вступили в силу с начала года. Об этом в четверг сказал завсектором минздрава Эльхан Азизов.

Он отметил, что требования к аптекам в связи с продажей лекарств ужесточены, и нарушившие их будут привлекаться к ответственности.

"В зависимости от суммы нанесенного ущерба, это может стать причиной привлечения также к уголовной ответственности», - подчеркнул завсектором министерства, призвав предпринимателей к соблюдению правил ведения деятельности в этой сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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