Состоялась церемония открытия комплекса надгробного памятника академику Рафиге Алиевой (ФОТО)

5 мая 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ Trend/ - В субботу в I Аллее почетного захоронения состоялась церемония открытия комплекса надгробного памятника известному ученому, основателю научно-исследовательской лаборатории «Экологическая химия и охрана окружающей среды» Бакинского государственного университета (БГУ), заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена «Шохрат», академику Рафиге Алиевой.

В мероприятии приняли участие члены семьи усопшей, официальные лица государства и правительства, депутаты и представители общественности.

Открывая церемонию вступительным словом, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал о заслугах Рафиги ханум как педагога, которая большую часть своей жизни посвятила подготовке квалифицированных кадров в БГУ, отметил, что она была прекрасным преподавателем. Абель Магеррамов довел до внимания, что Рафига Алиева, имевшая исключительные заслуги в подготовке не одного поколения химиков в нашей стране, была любимым преподавателем студентов, относилась к будущим химикам с материнской заботой.

Оратор отметил, что Рафига Алиева сыграла важную роль в проведении в университете многочисленных научных исследований, создании и руководстве химической лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды» и плодотворной научно-педагогической деятельностью завоевала большой авторитет и среди общественности. Ректор Абель Магеррамов подчеркнул, что научное наследие Рафиги Алиевой - первой женщины-академика в области аналитической химии, сформировавшей свою научную школу, обладавшего такими качествами, как мужество, смелость, воля, будет сохранено, память о ней будет увековечена, ее имя золотыми буквами вписано в историю науки, образования, просветительства.

Затем на церемонии своими воспоминаниями об академике Рафиге Алиевой поделились председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, начальник Секретариата Президента Азербайджанской Республики - помощник Президента Диляра Сеидзаде, депутаты Милли Меджлиса Эльмира Ахундова и Рафаэль Гусейнов, председатель Национального центра ядерных исследований, академик Адиль Гарибов, заслуженный архитектор Расим Алиев, скульптор, народный художник Натиг Алиев.

Выступившие от имени семьи покойной ее дочери - заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова и заведующая кафедрой экологической химии БГУ, профессор Севиндж Гаджиева выразили признательность участникам мероприятия.

Отметим, что Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. Окончив в 1956 году химический факультет Азербайджанского государственного университета, Рафига Алиева приступила к трудовой деятельности в Азербайджанском политехническом институте. С 1957 года работала в качестве младшего научного сотрудника в Азербайджанском государственном университете, а в 1958-1960 годах – в Институте химических проблем Академии наук Азербайджана. Впоследствии училась в аспирантуре химического факультета Азербайджанского государственного университета, а с 1964 года до конца жизни работала на кафедре аналитической химии университета. Здесь она занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. Около пятнадцати лет руководила научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды».

Защитив в 1999 году докторскую диссертацию, Рафига ханум в том же году получила звание профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной академии наук Азербайджана.

Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Рафига Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.
Скончалась 6 мая 2017 года на 85-м году жизни…

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В БГУ проведена конференция, посвященная 110-летию философа Гейдара Гусейнова (ФОТО)
Общество 4 мая 17:01
Посол Бельгии посетил БГУ (ФОТО)
Общество 4 мая 16:52
Завершился футбольный турнир БГУ в честь 95-летия общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 4 мая 16:15
В БГУ проходит XII Международная научная конференция "Актуальные проблемы химии" (ФОТО)
Общество 3 мая 18:27
В БГУ прошла научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Мир Джалала Пашаева (ФОТО)
Общество 1 мая 18:53
Академик Абель Магеррамов принял участие в заседании Совета Евразийской ассоциации университетов (ФОТО)
Общество 30 апреля 15:44
В БГУ наградили победителей Соревнования знаний, посвященного 100-летию АДР (ФОТО)
Общество 25 апреля 16:58
БГУ будет сотрудничать с Харьковским национальным техническим университетом (ФОТО)
Общество 24 апреля 16:27
Modern Diplomacy: Ильхам Алиев - феномен исламского мира
Политика 22 апреля 08:41
В БГУ побывали министр и ректор из Грузии (ФОТО)
Общество 20 апреля 18:27
В Пекине будут изучать азербайджанский язык (ФОТО)
Общество 20 апреля 17:46
Открылась выставка картин учащихся Образовательной компании "Kaspi" и лицея БГУ "Юные таланты" (ФОТО)
Общество 18 апреля 17:03
В БГУ прошло расширенное заседание Ученого совета вуза (ФОТО)
Общество 13 апреля 20:04
В БГУ почтили память жертв геноцида 31 марта
Общество 29 марта 17:06
В БГУ прошло мероприятие "Новруз у тюркских народов" (ФОТО)
Общество 17 марта 09:46
В БГУ стартовал международный проект "Школа реальной журналистики"
Общество 15 марта 18:29
Джахангир Мамедли: Азербайджанская журналистика должна бороться с теми, кто противостоит государству и его символам
Политика 10 марта 12:32
БГУ и Белорусский государственный педагогический университет заключили договор о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 6 марта 14:30