Отношения с динамично развивающимся Азербайджаном представляют для Израиля особую ценность – Эхуд Барак

БАКУ /Trend/ - Для Израиля отношения с динамично развивающимся Азербайджаном - прогрессивной, открытой мусульманской страной, представляют особую ценность. Об этом в интервью информационному порталу stmegi.com сказал бывший премьер-министр и министр обороны Израиля Эхуд Барак.

«На мой взгляд, обе страны являются молодыми современными нациями с тысячелетней историей и великими традициями поиска мира и стабильности. Мы развили взаимодействие и сотрудничество в таких сферах, как оборона и безопасность, которая представляет выгоду обеим сторонам. Да и во многих других сферах нами были предприняты важные шаги», - сказал Барак.

Он отметил, что Израиль особо ценит открытый диалог, который велся с Азербайджаном под руководством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. «Я горжусь тем, что лично знал его и работал с ним по международным вопросам, занимая пост премьер-министра Израиля. И, конечно же, мы счастливы работать с высокоуважаемым Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - добавил Барак.

Политик сказал, что страны уже сотрудничают во многих сферах, и выразил уверенность, что перспективной областью для сотрудничества могло быть стать сельское хозяйство, где Израиль может развивать прогрессивные и эффективно действующие аграрные системы. «Другой областью сотрудничества может быть энергетическая сфера, где Азербайджан на протяжении десятилетий обладает огромным опытом в таких вопросах, как нефть, газ, трубопроводы. Израиль новичок в этой области и может многому у Азербайджана научиться», - добавил бывший глава правительства.

Барак отметил, что Израиль может внести вклад в развитие двусторонних отношений по таким вопросам, как высокие технологии и инновационная промышленность. «И обе стороны могут развить качественную сторону наших отношений по таким вопросам, как расширенный туризм и культурный обмен. И не только на государственном уровне, но также и между нашими народами», - добавил бывший министр.

Эхуд Барак также сказал, что в Израиле достойно функционирует община выходцев из Азербайджана, члены которой всеми фибрами своей души связаны со своей родиной. «Для всего мира может стать примером долгая история той огромной толерантности, в условиях которой евреи жили среди азербайджанского народа. Евреи из Азербайджана играют все возрастающую роль во всех сферах жизни израильского общества и являются живым мостом между нашими народами», - сказал Барак.

Относительно сотрудничества в военной сфере Барак сказал, что сегодня азербайджано-израильское военное сотрудничество развивается очень активно. «Официальный Баку закупает у Израиля дроны и бронетехнику, электронное разведывательное оборудование, противотанковые ракеты, зенитное и многие другие современные виды оружия. Некоторые из этих видов оружия были успешно использованы в боевых условиях. Кстати, за годы своего сотрудничества Израиль и Азербайджан заключили контракты на сумму почти пять миллиардов долларов, большая часть которых, как ранее отметил Президент Алиев, уже реализована. Согласно недавно опубликованному докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Азербайджан входит в тройку крупнейших покупателей израильского оружия, военного снаряжения и техники. По данным SIPRI, Азербайджан купил оружия у Израиля на 137 миллионов долларов», - добавил он.

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