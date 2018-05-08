"Электронный документооборот" свел к минимуму использование бумаги в UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - UNEC по случаю 95-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева оказал поддержку проекту "Поменяем каждый лист бумаги на лист дерева", сообщает вуз во вторник.

UNEC присоединился к проекту, реализованному по инициативе IDEA, под лозунгом «Зеленый университет».

Выступившая перед профессорско-преподавательским составом, студентами UNEC представитель ОО IDEA Назакат Исаева отметила, что цель проекта - содействовать охране деревьев и природных ресурсов, внести свой вклад в дело охраны природы и поддержание экологического баланса посредством уменьшения отходов бумаги и поощрения вторичной переработки. В то же время акция пропагандирует предотвращение загрязнения окружающей среды и правильное использование отходов.

Официальный представитель за активное участие в такого рода проектах выразил коллективу UNEC благодарность IDEA.

Проректор по экономическим вопросам UNEC, доцент Микаил Зейналов отметил, что в университете придается большое значение экологическим проектам, в частности проведению среди сотрудников пропаганды на эту тему. Проректор подчеркнул, что в связи с переходом к "Электронному документообороту", который является составной частью модели "Электронного университета" UNEC, использование бумаги в университете сведено к минимуму.

В завершение коллектив UNEC с целью переработки передал больше 12 тонн отходов бумаги в Комбинат по производству бумаги и картона Azersun Holding.

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