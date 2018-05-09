В России открыли монумент в честь вклада Азербайджана в победу во Второй мировой войне (ВИДЕО)

9 мая 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В России открыт монумент, посвященный вкладу Азербайджана в победу во Второй мировой войне, сообщают российские СМИ

Монумент открыли на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея в Московской области. Это уменьшенная копия нефтяной вышки в Баку, где в военные годы добывалось топливо для советских танков, самолётов и машин.

В 1941 году в СССР было добыто 33 миллиона тонн нефти, из них 23,5 миллиона тонн дал Азербайджан.

Как отмечают СМИ, инициатором открытия памятника «Нефтяная вышка» стала региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области.

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