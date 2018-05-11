На территории возводимого компанией “AS Qrup Investment” в Тбилиси комплекса было посажено 95 деревьев в память о Гейдаре Алиеве (ФОТО)

11 мая 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 95-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева посольством Азербайджана в Грузии была организована акция по посадке деревьев на территории жилого комплекса “Dirsi”, возводимого компанией “AS Qrup İnvestment” в Тбилиси. В память о великом лидере символически было высажено 95 деревьев.

В акции наряду с послом Дурсуном Гасановым приняли участие депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев, заместитель мера Тбилиси Софио Хунтсариа, мэр Марнеули Теймур Абазов, вице-мэр Болниси Лонгиноз Гасанов, представители других управлений и органов, генеральный директор "AS Qrup İnvestment” Турал Сейидов, представители других крупных азербайджанских компаний, действующих в Грузии.

Во время мероприятия была отмечена незаменимая роль Гейдара Алиева в развитии Азербайджана, усилении азербайджанско-грузинских дружественных связей, подчеркнуто, что сегодня в Грузии он так же любим, как и в Азербайжане.

Проект “Dirsi” является одним из ярких примеров азербайджанских инвестиций в Грузии. Жилой комплекс “Dirsi”, расположенный на левом берегу Куры по своему размеру знаменит в грузинской столице как "город в городе".

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