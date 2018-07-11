В Баку переносятся автобусные остановки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку для устранения пробок на дороге переносятся автобусные остановки вблизи наземного пешеходного перехода на пересечении Забратского шоссе с проспектом Гейдара Алиева (Сабунчинский дорожный узел), говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, (ЮТА), распространенном в среду.

Для этого автобусные остановки рядом с наземным пешеходным переходом будут перенесены и сооружены так называемые въездные «карманы».

Тем самым можно будет избавиться от пробок, наблюдаемых в движении транспорта в часы пик, и обеспечить удобство и безопасность пассажиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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