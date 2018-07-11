В Баку переносятся автобусные остановки (ФОТО)

11 июля 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку для устранения пробок на дороге переносятся автобусные остановки вблизи наземного пешеходного перехода на пересечении Забратского шоссе с проспектом Гейдара Алиева (Сабунчинский дорожный узел), говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, (ЮТА), распространенном в среду.

Для этого автобусные остановки рядом с наземным пешеходным переходом будут перенесены и сооружены так называемые въездные «карманы».

Тем самым можно будет избавиться от пробок, наблюдаемых в движении транспорта в часы пик, и обеспечить удобство и безопасность пассажиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку внесены изменения в схему движения ряда автобусных маршрутов
Общество 09:15
В бакинский поселок Мардакян открылся новый автобусный маршрут
Общество 7 июля 13:22
На улицах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 6 июля 13:43
Транспортное агентство о количестве кондиционированных автобусов в Баку
Общество 5 июля 17:44
В Азербайджане накажут водителей и перевозчиков, требующих оплату за проезд - агентство
Общество 4 июля 11:50
Бакинское транспортное агентство обратилось к пассажирам
Общество 4 июля 10:56
Лента новостей
Казахстан и Швейцария перспективы инвестиционного сотрудничества
Казахстан 16:04
В Азербайджане началось размещение учащихся лицеев “İstək” в другие школы
Общество 16:03
Международный нефтегазовый консорциум объявил в Туркменистане маркетинговый опрос
Тендеры 15:51
Йенс Столтенберг: ЕС не может стать альтернативой НАТО в военной сфере
Европа 15:50
Ишметов: Центробанк Узбекистана использует опыт Нацбанка Казахстана
Казахстан 15:46
Азербайджанская пресса должна профессионально относиться к гянджинским событиям - Афлатун Амашев
Политика 15:46
Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 15:41
«Узбекэнерго» разместит именные акции и увеличит госдолю
Бизнес 15:37
Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла
Общество 15:28