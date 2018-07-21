Член президентского совета РФ: Азербайджан играет большую роль как площадка для диалога в кавказском регионе

21 июля 2018 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – активный партнер и России, и российских общественных организаций.

Об этом «Вестнику Кавказа» на полях Конгресса народов России, посвященного 20-летию общественной организации Ассамблея народов России, сказал член президентского совета РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

«Думаю, на этой площадке мы будем конструктивно взаимодействовать и дальше. Азербайджан – одно из очень видных, заметных государств на евразийском пространстве, которое играет очень большую роль и как модератор, и как площадка для диалога в кавказском регионе», - сказал Зорин.

По словам члена президентского совета, участие Азербайджана в Ассамблее народов Евразии имеет большую перспективу.

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