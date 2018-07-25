Минобразования Азербайджана о каникулах в новом учебном году

БАКУ /Trend/ - В предстоящем учебном году уроки в общеобразовательных школах Азербайджана начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня, говорится в сообщении министерства образования, распространенном в среду.

Первое полугодие учебного года охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.

В течение учебного года будет пять дней осенних каникул (16-20 ноября), пять дней зимних каникул (27-31 января), для начальных классов дополнительно будут пятидневные весенние каникулы (1-5 мая).

Учебный год в подготовительных группах начнется 1 октября. Для них первое полугодие продлится с 1 октября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 31 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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