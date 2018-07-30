На улицах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

30 июля 2018 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на 45-52 километрах автомобильной дороги Баку-Губа-госграница России и 14-120 километрах автотрассы Баку-Алят-Газах-госграница Грузии будет осуществляться ремонт отбойников, пришедших в ненадлежащее состояние, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Кроме того, ведутся работы по обновлению дорожной разметки на Хырдаланском круге в Абшеронском районе и на пересечении улиц Гасана Алиева и А. Бакиханова, а также на улице Дж. Мамедгулузаде в Баку.

Работы завершатся до вечера.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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