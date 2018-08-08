Во Владивостоке установят памятник Рихарду Зорге

8 августа 2018 15:18 (UTC+04:00)

Памятник знаменитому советскому разведчику Рихарду Зорге, который был казнен в 1944 году в Японии, планируют установить во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В администрации Владивостока под руководством главы города Виталия Веркеенко прошло совещание по вопросу установки скульптурной композиции Рихарду Зорге.

"Седьмого ноября 2012 года в сквере, носящем имя Рихарда Зорге… был открыт закладной камень. На его месте и планируется установить памятник знаменитому советскому разведчику, который был казнен в 1944 году. По словам военных ветеранов, он был теснейшим образом связан с Владивостоком, был дважды в нашем городе – в 1926 и 1935 году, и именно сюда шли его шифровки", — говорится в сообщении.

Администрация города напомнила, что именно донесения Зорге позволили сделать вывод о том, что японцы не откроют второй фронт и не вступят в войну с СССР, поэтому с Дальнего Востока более 30 дивизий отправили в помощь фронту на запад.

Рихард Зорге родился 4 октября (22 сентября по старому стилю) 1895 года в Баку. В 1914 году вступил добровольцем в немецкую армию и принял участие в Первой мировой войне. На полях сражений был трижды ранен. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1924 году Зорге уехал в Москву и принял советское гражданство.

В 1929 году он был завербован руководителем советской военной разведки Яном Берзиным и выполнял задания за границей. Работал под псевдонимами — Ика Рихардович Зонтер, Рамзай, Инсон и др. Успешно действовал в Китае в 1930–1932 годах, создал агентурную сеть, передававшую ценную информацию. Вернувшись из Китая в Германию, Зорге наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДРП).

Зорге и его группа внесли большой вклад в сдерживание возможности войны между Японией и СССР и предупреждение войны в Европе. За четыре месяца до нападения Германии на Советский Союз Зорге информировал советское правительство о дате начала Великой Отечественной войны. 18 октября 1941 года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями. 7 ноября 1944 года он был казнен в токийской тюрьме.

В 1964 году Рихарду Зорге посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Зорге названы улицы в Москве, Липецке, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также в столице Казахстана — Астане. В Баку, где родился разведчик, работает дом-музей Зорге, его именем названа одна из главных улиц города.

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