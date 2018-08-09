Завтра в Баку будет прохладнее

9 августа 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-24, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла. В связи с усилением северо-западного ветра погодные условия на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана в пятницу возможен дождь, в отдельных местах ливни и грозы. Западный ветер будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 28-33, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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