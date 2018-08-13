Минздрав Азербайджана об угрозе ротавирусной инфекции

13 августа 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время появилась информация, что среди отдыхающих на черноморских пляжах в грузинском Батуми выявлены случаи заражения кишечными инфекциями (ротавирус и астровирус).

Согласно информации, за последние дни значительно увеличилось число обращений в грузинские больницы с такими жалобами.

Замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Азербайджана Афаг Алиева сказала в понедельник Trend, что несколько лет назад в Азербайджане был выявлен случай заражения астровирусом, но в настоящий момент случаев заболевания этим вирусом нет.

По ее словам, в целом в стране сократилось число случаев кишечных инфекций.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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