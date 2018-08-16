В Азербайджане за нарушение правил дорожного движения применены штрафы на более чем 34 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2018 года в Азербайджане число административных правонарушений правил дорожного движения составило 1 619,7 тысячи, увеличившись на 4,1 процент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном в четверг.

50,3 процента правонарушений были связаны с превышением допустимого предела скорости (на 2,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года), 13,9 процентов – несоблюдением требований дорожных знаков или знаков проезжей части дорог (на 52,6 процента больше), 12,4 процента – нарушением правил парковки (на 15,5 процента больше), 10,5 процента – продолжением движения после запрещающего знака светофора или регулятора (на 4,5 процента больше), 3,6 процента - с незаключением договора об обязательном страховании (на 56,5 процента больше), три процента - с управлением автомобиля без ремня (на 17,7 процента меньше), остальные были связаны с другими причинами.

За нарушение правил были применены штрафы на общую сумму 34,1 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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