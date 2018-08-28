В отеле Crescent Beach состоялся любительский теннисный турнир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 Августа в отеле Crescent Beach был проведен любительский теннисный турнир. Этот, уже четвертый по счету, традиционный турнир считается одним из ярких событий лета в жизни любителей тенниса Баку. В этом году проводился турнир для смешанных пар и игры по олимпийской системе с выбыванием. Теннисный марафон длился целых два дня, участники показывали потрясающий теннис и наслаждались каждым моментом игры.

До финала уверенной поступью дошли Араз Гафарлы и его партнерша Джавахир. Мощные подачи, великолепные приемы и уверенная игра у сетки Араза в сочетании с умелыми действиями Джавахир позволили этому дуэту дойти до финала, где их поджидала не менее сильная пара в составе финалиста прошлого турнира Умита Гюндогана и Сюзи Валкер. Пара Араз/Джавахир играла более надежно и уверенно и, постепенно наращивая преимущество за счет более слаженных действий и лучшей психологической устойчивости, довела матч до победы.

Отель Crescent Beach & Leisure Resort предлагает вам 260 комфортабельных номеров в нескольких шагах от побережья Каспия, и всего в 10 минутах езды от центра города и является первым гостиничным комплексом на берегу Каспийского моря. Уже более 20 лет мы прилагаем все усилия для вашего максимально комфортного отдыха в нашем отеле, в тиши от городской суеты и все это делает наш отель удобным местом для вашего семейного отдыха.

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