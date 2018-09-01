Госветслужба Азербайджана проведет плановую вакцинацию крупного рогатого скота против ящура (ФОТО)

1 сентября 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана с сентября приступила к мерам по повторной массовой вакцинации крупного рогатого скота против ящура, говорится в субботу в сообщении ветеринарной службы.

Вакцинация проводится в соответствии с рекомендацией Всемирной организации по охране здоровья животных и планом эпизоотических мероприятий в стране.

В соответствии с планом эпизоотических мероприятий, утвержденных Государственной ветеринарной службой минсельхоза, вакцинация проводится как среди мелкого рогатого скота (с типами ящура А и О), так и крупного рогатого скота (с типами ящура А и О, Азия-1).

Отметим, что вакцинация против ящура проводится дважды в год.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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