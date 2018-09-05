Начались репетиции в рамках «Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими», который впервые пройдет в Азербайджане с 27 по 30 сентября, в Баку и родном крае поэта Шамахы будут организованы различные программы.

В эти дни уже начались репетиции по программе фестиваля, который пройдет при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры.

Накануне состоялась очередная репетиция литературно-музыкальной композиции, которая будет представлена в Баку Медиа Центре на закрытии фестиваля.

30 сентября зрителям в Баку Медиа Центре будет представлена композиция на основе поэзии Имадеддина Насими.

Также в ходе этого мероприятия в рамках литературного проекта "Слово" ("Söz") состоится награждение победителей конкурса стихотворений, посвященного памяти Насими.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.