Почему в Азербайджане прохладительные напитки продаются в пластиковых бутылках?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане крайне редко используются стеклянные бутылки, которые являются не только экологически чистыми, но и безвредными для здоровья.

Как сказал Trend генеральный директор компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Эрдинч Гюзел, причина этого связана с тем, что необходимые для этого стеклянные бутылки для прохладительных напитков не производятся в стране.

Генеральный директор отметил, что компания какое-то время выставляла на продажу напитки в стеклянных бутылках, но затем приостановила поставки напитков в такой таре.

"Стеклянные бутылки поставлялись нам из зарубежных стран, и предусматривались для многоразового пользования. Но из-за того, что по прошествии определенного срока поставщик перестал отправлять качественную продукцию, мы были вынуждены приостановить это сотрудничество", - добавил Гюзель.

Также Гюзель сказал, что, если в Азербайджане будет действовать соответствующий международным стандартам стекольный завод, можно будет сократить продажу прохладительных напитков в пластиковых бутылках.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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