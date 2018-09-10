Ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения - Джавид Гурбанов

10 сентября 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железнодорожники Азербайджана проявляют бдительность в вопросах религии.

Об этом в понедельник на мероприятии «Религиозный экстремизм как угроза общественной безопасности и духовным ценностям», проведенном Госкомитетом по работе с религиозными структурами совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сказал председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

Гурбанов отметил, что нужно принимать все так, как оно есть, нельзя быть суеверным. Председатель ЗАО сказал, что ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения, нельзя превращать ислам в суеверие.

«Азербайджан является независимой и свободной страной. Необходимо быть бдительными, быть рядом с государством и двигаться к развитию. В Азербайджане существует свобода вероисповедания. Нужно правильно это оценивать, правильно соблюдать религию», - добавил Гурбанов.

Гурбанов призвал всех быть внимательными в вопросе религии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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