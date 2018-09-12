Муниципалитетам в Азербайджане будут даны новые полномочия

12 сентября 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Муниципалитетам в Азербайджане будут даны новые полномочия. В связи с этим в среду на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждались изменения в закон «Об охране зеленых насаждений».

Согласно изменениям в статью 11 (Права физических и юридических лиц в сфере охраны зеленых насаждений) закона, физические и юридические лица смогут получать от муниципалитетов информацию об учете и мониторинге зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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