Азербайджанские депутаты предложили ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев

12 сентября 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждались изменения в закон «Об охране зеленых насаждений».

В ходе обсуждений депутаты выразили решительный протест против незаконной вырубки деревьев.

Председатель комитета Этибар Ибрагимов отметил, что вырубка деревьев наносит серьезный ущерб как экологии, так и здоровью людей.

Затем депутаты предложили ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев.

Депутат Гусейнбала Мираламов сказал, что нужно охранять зеленые насаждения и лица, вырубающие деревья, должны быть строго наказаны. Депутат отметил, что охрана зеленых насаждений является глобальным и важным вопросом.

«В будущем должны быть внесены изменения в законодательстве, ужесточены наказания. Даже за одну поломанную ветку должно быть самое суровое наказание», - сказал Мираламов.

Депутат Джаваншир Пашазаде также сказал, что ужесточение наказания может предотвратить вырубку деревьев. По его слова, помимо этого должна вестись просветительская работа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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