В Азербайджане обнаружена ВИЧ-инфекция у 105 лиц, вступающих в брак

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 1 июня 2015 года по 31 августа 2018 года обязательное медицинское обследование прошли 457 422 гражданина, желающие вступить в брак, говорится в сообщении минздрава, распространенном в среду.

У 1575 граждан из числа обследованных был обнаружен сифилис, у 387 - ВИЧ-инфекция, 16 847 являются носителями талассемии.

Согласно сообщению, с 1 января по 31 августа нынешнего года обязательное медицинское обследование прошли 91 138 человек. Состояние здоровья большинства прошедших медобследование было признано удовлетворительным.

За восемь месяцев у 242 граждан из числа обследованных был выявлен сифилис, у 105 - ВИЧ-инфекция, 2 773 являются носителями талассемии.

Отметим, что с первого июня 2015 года в Азербайджане лица, желающие вступить в брак, проходят медицинское обследование по ряду болезней, среди которых ВИЧ, СПИД, сифилис, гемоглобинопатия (большая бета-талассемия, промежуточная бета-талассемия, дрепаноталассемия, серповидноклеточная анемия).

Медобследование и консультации являются бесплатными.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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