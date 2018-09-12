Некоторые классы русского сектора средних школ вообще не функционируют - Управление образования Баку

БАКУ /Trend/ - Некоторые классы русского сектора средних и полных средних школ, находящихся в подчинении Управления образования Баку, вообще не функционируют, что показал анализ последних лет.

Об этом, выступая на сентябрьской конференции работников образования Баку, сказала в среду и.о. главы управления Махаббат Велиева. По ее словам, в некоторых классах мало учеников.

«Еще одну проблему в этой сфере создает нехватка кадров. Анализ показал, что в ряде школ два или три, в некоторых – восемь - девять классов русского сектора. Несмотря на малое количество учащихся, результаты выпускных экзаменов в этих школах были нехорошими, что отрицательно повлияло на показатели качества образования. Поэтому за последние три года Управление образования создало условия для переноса на близкие территории классов тех школ, которые не могут обеспечить преподавание в девятых классах, и более качественной организации образования», - сказала Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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