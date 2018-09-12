Управление образования Баку о требованиях к школьной форме

БАКУ /Trend/ - Требование директора или работников школы, чтобы родители приобретали ту или иную школьную форму или школьные принадлежности, является незаконным.

Об этом в среду сказала заместитель министра образования Азербайджана, и.о. главы Управления образования Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, когда в управление поступают такого рода сигналы, предпринимаются соответствующие шаги.

"Ни один руководитель школы не имеет основания заставлять родителей покупать ту или иную школьную форму. Просто общий подход состоит в том, чтобы учащиеся, согласно общему уставу школ, должны приходить в школьной форме. Школьную форму определяет сама школа", - сказала Велиева.

Замминистра отметила, что родителям нужно позволить свободно выбирать форму.

Велиева добавила, что, если родителей будут заставлять покупать школьную форму или же другие школьные принадлежности, они могут обратиться на "горячую линию" 146 министерства или в управление.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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