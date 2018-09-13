Завтра в Азербайджане до 36 градусов тепла

13 сентября 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов. Умеренный южный ветер.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Восточный ветер днем в отдельных местах временами усилится.

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

14-15 сентября слабые, умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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