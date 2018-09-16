В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает Trend.

Тысячи жителей Баку и гостей города стали свидетелями красочного праздника, который был посвящен одному из самых знаменательных событий в истории независимого Азербайджана. Сотни флагов Азербайджана и Турции придавали атмосфере праздника особую торжественность и величие.

Праздничный вечер открылся выступлением всемирно известной турецкой танцевальной группы «Anadolu atəşi» («Огни Анатолии»), которая представила композицию, посвященную Стране Огней – так издревле называют Азербайджан. На протяжении всего вечера коллектив под овации зрителей неоднократно радовал своими зажигательными номерами. В концертной программе со своими хитами, патриотическими композициями, посвященными Родине, любви к Баку, азербайджано-турецкому братству выступили народные артисты Азербайджана Айгюн Казымова, Эйюб Ягубов, заслуженные артисты Лала Мамедова, Тунзаля Агаева, Севда Алекперзаде, Сабина Бабаева, популярные исполнители Натаван Хабиби, Джейхун Зейналов, Мурад Ариф, а также группы «Гая» и «Раст». Выступление сопровождалось яркими картинками и иллюминациями на больших экранах, а также азербайджанским национальными и современными танцами группы «Мирвари».

Трансляция концерта в прямом эфире была также представлена на большом мониторе, установленном на Бакинском бульваре. И завершился вечер праздничным салютом!

Освобождение Баку – великое событие, имеющее исключительное значение для азербайджано-турецкой дружбы и братства. Именно в этот день, 100 лет назад – 15 сентября 1918 года, Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, во главе с турецким главнокомандующим Нуру Паша вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации. Восемь тысяч османских солдат и до семи тысяч азербайджанских сил принимали участие в военной операции по освобождению Баку, около двух тысяч стали шехидами.

После освобождения Баку правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в Баку. Была обеспечена независимость Азербайджана и положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах. Таким образом, в Азербайджане начался основной этап государственного строительства. Прошло много лет, но братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством глубокой благодарности.

(Автор: Вугар Иманов)

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