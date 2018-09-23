В Москве прошел торжественный вечер в честь 100-летия Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщает Trend Life.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, как в стране, так и за рубежом проводятся юбилейные мероприятия.

На открытии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что торжественный вечер - это не только чествование столетия Гара Гараева, но и дань уважения деятелям культуры, оставившим след в истории Азербайджана и России.

"Я должен отметить, что память о Гара Гараеве почитается в России с большим уважением: в Москве находится носящая его имя музыкальная школа, несколько лет назад здесь бы открыт его барельеф. И то, что сегодня во всех больших городах России проводятся концерты, связанные со столетием композитора, свидетельствует о глубоком уважении к его наследию, творчеству, к музыке и культуре. Все это свидетельствует о теплых взаимоотношениях между деятелями культуры России и Азербайджана. Нет такого международного события в Азербайджане, где бы ни участвовали российские музыканты. Точно также наши музыканты частые гости на событиях в России. И это естественно, ведь уже заложена крепкая основа музыкальной культуры, которая сегодня нас объединяет", - сказал министр, поблагодарив участников и зрителей концерта.

Было отмечено, что творческое наследие Гара Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства и его произведения входят в сокровищницу мировой культуры.

"Сегодня замечательный день, который останется в истории музыки Азербайджана и России как свидетельство общности наших культур, нашего менталитета и нашего отношения к культуре. Творческое наследие Гара Гараева принадлежит Азербайджану, России и всему миру. Однако необходимо отметить, что он был очень сильно связан с Россией – учился в Москве, был учеником Дмитрия Шостаковича, активно работал в Союзе композиторов СССР. Кроме того, он был влиятельнейшей фигурой – депутат Верховного совета СССР, имел все звания, которые были только возможны в СССР, и оставался при этом очень скромным и отзывчивым человеком. Сколько бы ни проходило лет, я верю, что и через 120-150 и 200 лет мир также будет отмечать юбилей Гара Гараева – выдающегося деятеля культуры, музыканта с мировым именем", - сказал посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу и выразил благодарность всем, кто принял участие в организации этого концерта и прежде всего великолепный симфонический оркестр под руководством маэстро Рауфа Абдуллаева.

Заместитель министра культуры России Павел Степанов обратил внимание на чрезвычайно широкий творческий диапазон композитора. "Гара Гараев – это уникальная личность в музыкальной жизни и России, и Азербайджана, человек, поражающий широтой своего творчества, музыкой и балетом, оперой, музыкальными произведениями малых форм, кинофильмами, причем как художественными, игровыми, так и документальными, театральными постановками. В этом творчестве он обращался и к разным народам, и к разным временам", - сказал замминистра.

Президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович отметила высокие человеческие качества Гара Гараева.

"Гара Гараев – замечательный, феноменальный композитор. Я помню его хорошо, он приходил к нам в дом, работал с моим отцом и вообще был замечательным человеком. Конечно, в такую дату я чувствовала, что я должна быть здесь. В числе моих самых любимых произведений Гара Гараева - "Тропою грома", скрипичный и виолончельный концерты", - сказала Ольга Ростропович.

В программе вечера выступил Академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (Россия) под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева, солистка - Алена Баева (скрипка). Вниманию слушателей были представлены симфонические гравюры "Дон Кихот", Симфония № 3, Концерт для скрипки с оркестром, 2-я сюита из балета "Тропою грома" Гара Гараева. Выступление было встречено продолжительными овациями.

(Автор: Вугар Иманов)

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