В бакинском Университете АДА состоялось обсуждение творчества Насими

28 сентября 2018 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими в Университете АДА состоялось обсуждение творчества поэта.

Проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде сказал, что Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими впервые проходит в Азербайджане.

Было отмечено, что фестиваль, посвященный творчеству выдающегося писателя и мыслителя Востока Имадеддина Насими и нацеленный на увековечивание его поэзии и искусства, осуществляется при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана.

"В мероприятии на тему "Роль Насими в развитии тюркоязычной мистической поэзии и философии" приняли участие известные исследователи, тюркологи, насимиведы не только из Азербайджана, но и Турции, США, Германии, России и Ирана", - добавил Исмаилзаде.

Ученые и студенты провели дискуссии о творчестве Насими.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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