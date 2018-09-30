Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

30 сентября 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью - 19-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых местах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Ночью - 15-20, днем - 26-31, в горах ночью - 7-12, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Рауф Гулиев)

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