В Азербайджане в сентябре проведено около 20 ярмарок труда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безработных и ищущих работу граждан соответствующей работой Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения проводит ярмарки труда в районах и городах республики, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью министерства, распространенном во вторник.

В сентябре ярмарки проведены в 19 районах и городах республики - Агдашском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Загатальском, Зардабском, Уджарском, Сальянском, Товузском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Астаринском, Балакенском, Абшеронском, Агджабединском, Агдамском, Геранбойском и Гобустанском районах.

В мероприятиях по активизации работы в сфере обеспечения занятости 408 частных и государственных учреждений представили безработным и ищущим работу гражданам 5 104 вакантных рабочих места.

В ходе мероприятий работодателям были переданы CV 1208 безработных и ищущих работу граждан с целью отбора квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям.

Кроме того, 85 человек направлены на курсы профподготовки, 50 привлечены к оплачиваемые общественные работы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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