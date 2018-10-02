В Баку сохранятся комфортные погодные условия

2 октября 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, юго-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем - 25-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных местах Большого и Малого Кавказа ожидается дождь. Западный ветер днем местами усилится.

Температура ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

3-4 октября на Абшеронском полуострове ожидаются комфортные погодные условия, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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