ГЭЦ Азербайджана проводит сертификацию контролеров на экзаменах

3 октября 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана приступает к электронной регистрации кандидатов для сертификации контролеров на экзаменах, говорится в сообщении центра, распространенном в среду.

Для получения сертификата могут обращаться физически здоровые граждане Азербайджана с высшим образованием, не имеющие судимости, работающие на данный момент в той или иной организации, независимо от подчинения и вида собственности (или имеющие бакалаврскую степень по специальностям педагогического профиля, независимо от наличия места работы), в возрасте 25-40 лет (для включенных в базу в возрасте 25-55 лет).

Процесс сертификации контролеров платный. Кандидаты должны открыть «личный кабинет» на сайте ГЭЦ и зарегистрироваться. Регистрация и собеседование проводятся бесплатно.

После проверки документов кандидаты проходят собеседование по уточнению информации об образовании, трудовой деятельности и опыте работы и др. В случае положительно проведенного собеседования кандидаты приглашаются на тестовый экзамен, информация о времени и дате которого размещается в «личном кабинете» или отправляется на электронную почту или мобильный телефон. Участие в тестовом экзамене стоит десять манатов. Успешно сдавшие тестовый экзамен привлекаются к платным двухдневным тренингам (50 манатов). После успешного завершения тренингов проводится заключительный экзамен. Показавшие на экзамене положительные результаты в 60 процентов включаются в электронную базу контролеров ГЭЦ, получив соответствующую категорию. Показавшим результаты в 85-100 процентов присваивается категория "A", 60-84 процента – категория "B".

Во время распределения на экзамены преимущество будет отдаваться сертифицированным контролерам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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