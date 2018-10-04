На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

4 октября 2018 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы.

В эти минуты на дорогах столицы наблюдается плотность автотранспорта, в том числе на участке проспекта Азадлыг в направлении улицы 28 Мая, в направлении от улицы Дилары Алиевой до станции метро "Низами", от улицы Рашида Бейбудова до проспекта Бакиханова, от улицы Вагифа до парка Зорге, от улицы Бахтияра Вахабзаде до проспекта Метбуат, от улицы Физули до Зимнего парка и от улицы Шаха Исмаила Хатаи до Центра Гейдара Алиева.

В связи с плотностью и заторами на дорогах также зарегистрированы задержки в движении автобусов.

В настоящий момент сотрудники полиции занимаются регулированием движения транспорта на некоторых улицах и проспектах столицы.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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