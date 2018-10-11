В лесах Азербайджана будут установлены камеры

11 октября 2018 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние три месяца заметно сократились случаи незаконной вырубки деревьев.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, за шесть месяцев этого года в Баку без разрешения вырублено 61 дерево, были повреждены 98 деревьев.

Как сказал замминистра, в связи с этим 59 виновных лиц был оштрафованы на 71800 манатов, нанесен ущерб в размере 23745 манатов. Были направлены обращения в органы полиции для поиска виновных по 40 фактам и принятия мер в соответствии с законом.

«Для сравнения отметим, что за последние три месяца было вырублено 12 деревьев, а также повреждено 14 деревьев. Цифры дают основание говорить, что за последние три месяца значительно сократилась незаконная вырубка деревьев», - сказал Алиев.

Замминистра добавил, что все же, несмотря на принятые меры и просветительскую работу, случаи незаконной вырубки деревьев не устранены полностью.

«Как отметил глава государства на заседании Кабинета министров, случаев вырубки деревьев стало меньше, но они еще не полностью устранены», - сказал замминистра.

По его словам, министерство и в дальнейшем будет принимать жесткие меры, предпринимать решительные шаги для полного устранения случаев вырубки деревьев.

Алиев добавил, что, кроме этого, в лесах Азербайджана, на въездах и выездах, планируется установить камеры.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Доходы Азербайджана от эксплуатации полиметаллического месторождения "Филизчай" оцениваются в 6 млрд манатов (ФОТО)
Бизнес 2 октября 11:26
На "горячую линию" минэкологии Азербайджана поступило более 70 обращений в связи с неправильным управлением отходами
Общество 22 сентября 10:50
Минэкологии Азербайджана о ситуации на оползневых участках в Баку
Общество 6 августа 20:58
Пожар в Ярдымлинском районе Азербайджана локализован
Происшествия 6 июля 16:39
Туман в Баку связан с метеорологическими условиями
Общество 4 июля 15:31
Фонд Гейдара Алиева встал на защиту диких животных
Общество 22 июня 20:44
Лента новостей
Азербайджан в 2020 г. примет этап Кубка мира по пулевой стрельбе
Общество 20:14
В Азербайджане оштрафованы владельцы объектов общепита за отсутствие очистных сооружений
Общество 20:06
Пентагон приостановил полеты F-35
США 20:06
Президент США и лидер Китая намерены встретиться на саммите G20 - СМИ
США 19:49
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявляет тендер на закупку эмульгатора
Тендеры 19:36
Узбекистан на третьем месте по импорту алтайского леса
Бизнес 19:32
Жертвами оползня в Колумбии стали не менее 11 человек
Другие страны 19:23
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губинском районе
Политика 19:19
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Политика 19:10