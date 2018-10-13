В Азербайджане презентовано первое органическое вино марки «Мейсари» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском павильоне "Милан Экспо 2015", установленном в Приморском национальном парке в Баку, в пятницу состоялась презентация вин марки «Мейсари».

Весьма символично, что после того как в Баку был установлен павильон, пропагандировавший природное и культурное разнообразие Азербайджана на международной выставке в Милане, здесь впервые была проведена презентация нового национального продукта.

В Азербайджане, прилагающем усилия для возвращения былой славы, завоеванной в прошлом в сфере виноградарства и виноделия, применяются новые технологии и в этой сфере. Так, вино марки «Мейсари», являющееся первым органическим биовином Азербайджана, начало свое вхождение на местный и мировой рынок.

Виноградарский и винодельческий комплекс ООО «Ширван шараблары», где производятся вина марки «Месари», открылся 25 августа текущего года.

Наряду с возвращением былой славы в сфере виноградарства и внесением вклада в развитие винодельческого туризма, открывшийся при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева виноградарский и винодельческий комплекс ООО «Ширван шараблары» нацелен на то, чтобы его продукция заняла достойное место на зарубежном рынке.

На территории комплекса разбиты плантации, состоящие из различных сортов винограда. Так, 40 процентов виноградного сада, общая площадь которого достигнет 200 гектаров в 2019 году, составят сорта белых, а 60 процентов - красных сортов винограда. ООО «Ширван шараблары» производит вина «Садаф», «Марджан» и «Мехмери» под торговой маркой «Мейсари».

Природные климатические условия, объем годовых осадков, показатели температуры села Мейсари Шамахинского района, а также результаты анализов образцов почвы, взятых с различных мест территории, и проведенных в различных лабораториях Франции, подтверждают, что здесь имеется возможность выращивать высококачественные и урожайные сорта винограда. На этапах отбора, высаживания, агротехнического ухаживания за саженцами согласно местным условиям, сбора и переработки винограда проводятся постоянные консультации со специалистами, специализирующимися в виноградарской сфере Франции. Все эти факторы, обуславливают производство высококонкурентной, высококачественной винодельческой продукции.

Отметим, что когда-то виноградарство в Шамахы завоевало большую славу. В 70-80-е годы прошлого века Шамахы стал одним из самых крупных виноградарских районов Азербайджана. Сегодня восстановление и развитие этой прибыльной сферы находится в центре внимания.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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