UNEC приступил к программе двойного диплома с университетом Линкольна США

15 октября 2018 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одной из реформ, осуществляемой в UNEC в направлении повышения качества обучения, является предпочтение программ двойного диплома в престижных зарубежных университетах. Уже стало реальностью получение студентами UNEC в течение 4 лет наряду с дипломом UNEC дипломов университетов Монпелье Франции, Лондонской школы экономики – Лондонского университета, Швеции UBİS, Литвы имени Mиколоса Рёмериса, сообщает азербайджанский вуз в понедельник.

UNEC в этом направлении достиг новых успехов. Так, в результате переговоров, проводимых свыше года, 12 октября в Стамбуле ректором UNEC профессором Адалятом Мурадовым и ректором университета Линкольна США профессором М. Бродским был подписан договор по программе двойного диплома между университетом Линкольна США и UNEC. Согласно контракту, студенты UNEC в соответствии со своим выбором, обучаясь 1 или 2 года в США, или заслушав 9-12 дисциплин, преподаваемых профессорами из США в UNEC в Баку, после успешной сдачи экзаменов могут получить наряду с дипломом UNEC диплом университета Линкольна США. Преимуществом указанного договора является также то, что программой двойного диплома могут воспользоваться как бакалавры, так и магистры.

Университет Линкольн был создан в 1919 году. Согласно рейтингу “San Francisco Business Times” после University of California, Berkeley/Haas School of Business и Stanford Graduate School of Business является лучшим университетом по обучению MBA в “MBA Proqrams in the Greater Bay Area”.

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