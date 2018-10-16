На гонки Формулы 1 в Азербайджан больше всего приезжали из России

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан на прошедшие гонки Формулы 1 больше всего приезжали граждане России.
Об этом во вторник сказал глава коммерческого отдела Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) Булент Озердим.
По его словам, в Азербайджан, чтобы посмотреть гонки Формулы 1, приезжают из разных стран - от Америки до Новой Зеландии.
"Наибольшее число зрителей-иностранцев на гонках составляют граждане России. На втором и третьем месте находятся граждане Великобритании и Украины", - добавил Озердир.
По его словам, много иностранцев также приезжают из Центральной Европы - Германии и Нидерландов.
"Среди представителей стран Ближнего Востока преобладают граждане Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал глава коммерческого отдела.
Отметим, что следующие гонки Формулы 1 пройдут в Баку 26-28 апреля 2019 года.
(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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