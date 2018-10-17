Поступили в продажу дополнительные билеты на лекцию известного йога и мистика Садхгуру в Центре Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Закончились билеты на лекцию всемирно известного йога и мистика Садхгуру, которая пройдет 10 ноября в аудиториуме Центра Гейдара Алиева.

Об этом говорится в среду в сообщении Центра.

Учитывая обращения и пожелания зрителей Садхгуру, поступили в продажу дополнительные билеты в другой конференц-зал Центра.

Зрители на большом мониторе, установленном в этом зале, смогут в прямом эфире наблюдать за лекцией Садхгуру в Центре. После завершения лекции Садхгуру встретится в конференц-зале со своими зрителями и подпишет для них свои книги.

Цена новых билетов составляет семь манатов. Билеты можно приобрести в кассах Центра, а также на сайте и в пунктах iTicket.az

Отметим, что Садхгуру выступит в Центре Гейдара Алиева с лекцией на тему «Духовное созидание: технологии бодрости» (İnner Engineering: Technologies For Wellbeing).

«Духовное созидание: технологии бодрости» - это всесторонняя система, полученная от древней науки йоги для прохождения через глубокую и продолжительную личностную трансформацию. Это метод воссоединения в пиковой точке, полной гармонии тела, разума, чувств и энергии человека, не требующий физической подготовки или знаний о йоге, который легко можно интегрировать в любой образ жизни.

На лекции будет рассказано о средствах мудрого контроля над организмом и эмоциями, внутренней энергией человека, будут даны ответы на вопросы аудитории.

Лектор будет выступать на английском языке, с синхронным переводом на азербайджанский и русский языки.

Садхгуру входит в число 50 влиятельных личностей Индии, он - автор бестселлеров, и посвятил себя повышению духовного и физического благополучия людей. За исключительные заслуги Садхгуру удостоен государственной награды Индии «Падма Вибхушан» ("Padma Vibhushan"). Глубокие, действенные и логические выступления принесли Садхгуру международный авторитет как оратора. Имея точный, конкретный взгляд на существующие проблемы и мировые вопросы, собственный подход к теме человеческого благополучия, Садхгуру выступал на ряде международных форумов, в том числе был основным выступающим в штаб-квартире ООН, а также регулярно выступал на Всемирном экономическом форуме, встречался со слушателями на конференциях TED (Тechnology, Еntertainment, Design).

Садхгуру выступал в Оксфордском, Стэнфордском, Гарвардском, Уортонском, Йельском университетах, Массачусетском технологическом университете и других ведущих мировых вузах. В 1992 году Садхгуру создал международный Фонд «Иша», служащий благополучию людей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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