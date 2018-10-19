На плывшем в Баку иранском судне отравились 12 человек, трое скончались

19 октября 2018 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отравились 12 членов экипажа принадлежащего Ирану сухогруза "Назмехр", движущегося по маршруту Актау-Баку. Об этом в пятницу Trend сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров.

Предположительно, причиной отравления стало химическое вещество, нанесенное на зерно, которое транспортировало судно, сказал он.

По его словам, три человека скончались от отравления еще до прибытия бригады врачей, а семеро были размещены в отделении токсикологии Клинического медицинского центра №1. Капитан судна от госпитализации отказался.

Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря.

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