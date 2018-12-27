В Азербайджане будет разработан проект документа о загрязненных территориях Абшерона

27 декабря 2018 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработан проект документа "Оценка загрязненных территорий Абшеронского полуострова", который будет представлен общественности в июне-июле следующего года.

Об этом в четверг сказал руководитель аппарата министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, выступая в ходе встречи с представителями НПО и прессы на тему "Экологическая повестка – взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализ в сфере окружающей среды»", сообщает Trend.

По словам главы аппарата, разрабатывать документ будет итальянская компания, победившая в тендере.

До сегодняшнего времени проведена классификация территорий, загрязненных солью, а классификация земель, загрязненных нефтью, все еще не проводилась, сказал Керимов.

Глава аппарата сказал, что эта итальянская компания также проведет классификацию земель, загрязненных нефтью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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