ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната (ФОТО)

27 декабря 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) организовал для воспитанников специальной школы-интерната №5 благотворительный концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Мероприятие прошло в театре песни имени Рашида.Бейбутова.

На праздничном вечере для детей выступили популярные артисты, а также сами воспитанники школы-интерната.

Начальник отдела по рекламе, маркетингу и спецпроектам банка ВТБ (Азербайджан) Нигяр Керимова отметила: «Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть деятельности ВТБ (Азербайджан). Банк на регулярной основе реализует проекты для населения, среди которых - поддержка детского приюта «Умид Ери» и детской спортивной секции, поздравление ветеранов, организация компьютерного класса в Центре русской культуры, а также оснащение его видеооборудованием. Сегодняшнее мероприятие - продолжение доброй традиции, и нам приятно видеть счастливые лица детей – все они получили удовольствие от концерта».

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